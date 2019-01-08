Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filiz Akın, 23 Aralık 2018'de kulak enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılarak ameliyat olmuştu. Yüz felci ve menenjite yakalanma riskiyle karşı karşıya kalan saantçı, operasyon sonrası şunları söylemişti:

"Üç aydır serumlara, tüp takma ameliyatlarına rağmen sağ kulağımdaki enfeksiyon iyileşmiyordu. 23 Aralık’ta acil olarak ameliyata alındım. Altı saat süren, çok teknik ve karmaşık bir ameliyat geçirdim. Kulak zarı dahil, kulak içindeki tüm hasarlı dokular kazınarak boşaltıldı. Böylece kalıcı yüz felci ve menenjite dönüşebilecek bir tehlikeden ramak kala kurtarıldım."

Bir süre hastanede tedavi gördükten sonra taburcu olan Filiz Akın, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, sağlık durumunun iyiye gittiğini duyurdu: Aylar önce yine hastaneler, serumlar, ameliyatlar derken evde olmanın memnuniyetiyle. Biraz sersem, biraz mutlu bir geceden. Geçen hafta bu sefer başımdaki metal zımbalar tek tek söküldü. Zatürre başlangıcı olmayı da başardığım için oksijen verilip, serum takıldı. Yattığım yerde muayeneye gelen birkaç doktorun konsültasyonu neticesi, en süratle iyileştirecek formüller bulundu. Bu kadar itina ve özveri için değerli hekimlere ve güler yüzlü personele çok teşekkür ediyorum."