Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kedimle aynı evi paylaşmak bana daha çok huzur veriyor vurgusunuda her fırsatta dile getiren Sönmezer, bu kez önemli bir açıklamada bulundu. Hayvan sever oyuncu “Tüm hayvanlar için sağlık sigortası hakkı bir düzenlemeyle başlatılmalı, bu konuyla ilgili kampanya başlattım çünkü veteriner ücretleri, ultrason, röntgen, kan tahlilleri, serum ve benzeri tedaviler en önemliside ilaçlar çok pahali bu durum ise bir çok hayvan severin belini büküyor" dedi.. Hayvan besleyecek ve sahiplenecek bir çok kişide bu yüzden sahiplenmekten korkuyor diye sözlerine devam eden Sönmezer " Bir düzenlemeyle ve düşük bir ücret karşılığı hayvanlarında tedavisi ve ilaç masrafları için tam kapsamlı sağlık sigortası hakkı olsun” dedi. Bir çok hayvan severin bu fikre sahip çıkacağınıda savunan Esra Sönmezer, bu fikirle sokaklarda bile sahipsiz hayvan kalmayacağını savundu..