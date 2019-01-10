Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, verdiği bir röportajda bedelli askerlik hakkında "Herkes gidiyor, ben neden gitmiyorum? Aptallık olur benim gitmemem." ifadelerini kullanmıştı. Tatlıses'in bedelli askerlik yapacağı yer belli oldu.

YERİ BELLİ OLDU

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, bedelli askerlik hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. Geçtiğimiz günlerde bedelli askerlikten faydalanacak kişilerin silah altına girecekleri yerler ve celpler açıklanırken, İdo Tatlıses'in de vatani görevini yerine getireceği yer belli oldu.

TEKİRDAĞ'DA ASKER OLACAK

İdo, bu yıl ekim ayında Tekirdağ'da askerliğini yapacak. Genç şarkıcının babası İbrahim Tatlıses 1972 yılında Sivas'ta vatani görevini yerine getirmişti.