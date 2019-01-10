Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), önceki gün gerçekleştirdiği toplantıda gündüz kuşağındaki programları ve bazı dizileri masaya yatırdı. Toplantıda Onur Büyüktopçu'nun sunuculuğunu yaptığı 'Yemekteyiz' yarışmasında yaşanan bir olaydan dolayı TV8'e de ceza kesilmesine karar verildi.

Bilindiği gibi geçtiğimiz haftalarda Yemekteyiz'de yarışan Tayfun Arslan adlı bir yarışmacı, kendi gününü atlattıktan sonra akıllara zarar bir karaktere bürünmüştü. Katıldığı masalarda agresifliği ve edep sınırlarını aşan tavırları ile sivrilen Tayfun Arslan 3. günde Yemekteyiz'in en utanç verici kavgalarından birine imza atmıştı.

Yarışmacılardan Biricik Kırbay, Tayfun Arslan'ın edep sınırlarını aşan tavrına 'haddinizi aşıyorsunuz' diyerek müdahale edince akıllara zarar olay patlak vermişti. Tayfun Arslan, annesi yaşındaki Biricik Kırbay'a 'Bayan çok bilmiş yine konuştu' diyerek şok bir karşılık vermişti.

Biricik Kırbay bu karşılıkla şaşkına dönerek Tayfun Arslan'a "Sen annene çok bilmiş diyor musun?" diye ince bir serzenişte bulununca da yarışmacıya karşı parmağını sallayıp masayı yumruklamaya başlamış, "Haddini bileceksin" diyerek bağırmıştı.

Sunucu Onur Büyüktopçu ve diğer yarışmacılara da sert çıkışlar yapan Arslan'dan dolayı RTÜK, TV8'e 'şiddet içerikli davranışların kesilmeden ekrana getirildiği tespitiyle' para cezası verdi.

Kanalın, "Radyo ve televizyon hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar, bunların izlenebileceği zaman diliminde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz." hükmünü ihlal ettiği belirlendi. (internethaber)