Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Takipçilerin ‘üç aylık çocuk bu kadar riske atılır mı? Hem soğuktur hem de düşme tehlikesi var’ yorumunu dikkate alan çift, konuya açıklık getirdi. Çift “Can’ı bu fotoğrafta görüp soğuk endişesiyle panikleyen mesajları okudukça gülümsüyoruz. Toplum olarak bebeklerin birçok şeyi yapmaması, yeni doğurmuş kadının evine kapanması, anne babanın her şeyden uzunca bir süre uzak kalması üzerine geçmişten bu güne gelmiş kalıplarımız var. Kimine göre doğrudur saygı duyarım fakat biz böyle yaşamıyoruz. İstanbul’da girip çıkılan bir sürü havasız kalabalık ortamda olmaktan çok daha sağlıklı, bol oksijenli bir yerdeyiz. Güzelce giydirip, keyifle ve gönül rahatlığıyla da kısa süreli temiz hava almaya çıkarttık Can’ı. Her şey kontrol altında” açıklaması yaptı.