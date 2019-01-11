Takipçilerin ‘üç aylık çocuk bu kadar riske atılır mı? Hem soğuktur hem de düşme tehlikesi var’ yorumunu dikkate alan çift, konuya açıklık getirdi. Çift “Can’ı bu fotoğrafta görüp soğuk endişesiyle panikleyen mesajları okudukça gülümsüyoruz. Toplum olarak bebeklerin birçok şeyi yapmaması, yeni doğurmuş kadının evine kapanması, anne babanın her şeyden uzunca bir süre uzak kalması üzerine geçmişten bu güne gelmiş kalıplarımız var. Kimine göre doğrudur saygı duyarım fakat biz böyle yaşamıyoruz. İstanbul’da girip çıkılan bir sürü havasız kalabalık ortamda olmaktan çok daha sağlıklı, bol oksijenli bir yerdeyiz. Güzelce giydirip, keyifle ve gönül rahatlığıyla da kısa süreli temiz hava almaya çıkarttık Can’ı. Her şey kontrol altında” açıklaması yaptı.
'Paniğe gerek yok, her şey kontrol altında'
11.01.2019 - 02:14 | Son Güncelleme: 11.01.2019 - 02:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
2015 yılında nikâh masasına oturan ve üç ay önce de anne-baba olan Engin Hepileri, Beyza Şekerci çifti, oğulları Can ile birlikte kış tatiline çıkmıştı. Bazı takipçileri ünlü çifti fena hâlde tenkit etmişti.
Etiketler : engin hepileri,
597653 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/597653.aspx
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