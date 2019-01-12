Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde satışa çıkan şubat ayındaki oyunlara ait yaklaşık 3 bin 700 adet bilet, 2 saat içinde tükendi. Vasıf Öngören’in yazdığı hiciv dolu oyunda yeniden Lütfü Usta karakterine hayat veren Şen’e eşlik eden Kutay Sandıkçı, Gizem Ergün, Onay Kaya ve Uğur Arda Başkan gibi genç oyuncuların performansları da izleyicilerden tam not aldı. Seyircilerin şimdiden mart ayı biletlerinin satışa çıkmasını heyecanla bekledikleri ‘Zengin Mutfağı’, sezon boyunca DasDas’ın Ataşehir Metropol İstanbul’daki yeni yerinde tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.