Geçtiğimiz günlerde satışa çıkan şubat ayındaki oyunlara ait yaklaşık 3 bin 700 adet bilet, 2 saat içinde tükendi. Vasıf Öngören’in yazdığı hiciv dolu oyunda yeniden Lütfü Usta karakterine hayat veren Şen’e eşlik eden Kutay Sandıkçı, Gizem Ergün, Onay Kaya ve Uğur Arda Başkan gibi genç oyuncuların performansları da izleyicilerden tam not aldı. Seyircilerin şimdiden mart ayı biletlerinin satışa çıkmasını heyecanla bekledikleri ‘Zengin Mutfağı’, sezon boyunca DasDas’ın Ataşehir Metropol İstanbul’daki yeni yerinde tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.
Her oyunu kapalı gişe
12.01.2019 - 02:23 | Son Güncelleme: 12.01.2019 - 02:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Büyük usta Şener Şen’i, 14 yıl sonra tiyatro sahnesine döndüren ‘Zengin Mutfağı’, kapalı gişe oynuyor.
Etiketler : zengin mutfağı,şener şen,
597820 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/597820.aspx
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