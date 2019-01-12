Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında konuşan Kumbasar, “Mehmet Ali’nin durumu her geçen gün iyiye gidiyor. Allah kısmet ederse yakın süre içinde düzeleceğine inanıyorum” dedi.
Mehmet Ali Erbil'den haber var! Sağlık durumu nasıl?
12.01.2019 - 10:36 | Son Güncelleme: 12.01.2019 - 10:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Uzun süredir yoğun bakımda tedavisi süren Mehmet Ali Erbil’in eski eşi Nergis Kumbasar, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.
Etiketler : Mehmet Ali Erbil,Mehmet Ali Erbil sağlık durumu,son dakika,
597852 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/597852.aspx
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