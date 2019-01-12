Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Engelsiz Yaşam Vakfı ve Müslüm filminin yapımcısı Mustafa Uslu hakkında suç duyurusunda bulunan Akbaş, "Eşimin ismini paramparça ediyorlar. Gerçek yüzük parmağımda. Dünyanın en büyük parasını verseler vermem" dedi.

Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur Akbaş, geçtiğimiz günlerde Engelsiz Yaşam Vakfı'nın “9.Yılın En İyileri Ödül Töreni”nde Müslüm Gürses'in gömleği ve zümrüt taşlı yüzünü açık arttırmayla satışa çıkarmasını savcılığa taşıdı. Akbaş, avukatı Bahar Can Milli ile birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına gelerek Engelsiz Yaşam Vakfı ve Müslüm filmi yapımcısı Mustafa Uslu hakkında “nitelikli dolandırıcılık” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Satıldığı iddia edilen gömlek Şanlıurfa'daki müzede

Akbaş, savcılığa verdiği ifadesinde Engelsiz Yaşam Vakfı'nın 8 Ocak 2019'da bir otelde düzenlenen ödül töreninde Müslüm Gürses'e ait olduğu iddia edilen gömlek ve yüzüğün açık arttırmayla satışa çıkarıldığını, hem kamuoyu hem de şahsının dolandırıldığını öne sürdü. Gürses'in yaşamı boyunca parmağından hiç çıkarmadığı iddia edilen ve açık arttırmayla satılan yüzüğün sahte olduğunu, gerçek yüzüğün şu anda parmağında olduğunu dile getiren Akbaş, satıldığı iddia edilen gömleğin ise Şanlıurfa'daki müzede bulunduğu söyledi.

"Hatıralarımın malzeme olmasından ve paraya dönüşmesinden rahatsızım"

İfadesinde, sahte eşyaların satışı yapılarak şahsi menfaat sağlandığını kaydeden Akbaş, "Samimi olsalardı amaç gerçekten vakıf yararına yardım olsaydı, yapımcılar kazandıkları parayla şahsi yardım yaparlardı. Hatıralarımın malzeme olmasından ve paraya dönüşmesinden oldukça rahatsız olmaktayım. Vakfın araç olarak kullanılması suretiyle insanları dolandıran şüpheli şahısların tespit edilerek cezalandırılmasını istiyorum. Şikayetçiyim" dedi.

"Bizi çok fena parçalıyorlar, eşimin ismini paramparça ediyorlar"

Muhterem Nur Akbaş, suç duyurusu ve ifade işleminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Satıldığı kaydedilen yüzüğün gerçeğinin, parmağındaki yüzük olduğu söyleyerek yüzüğü gösteren Akbaş, "Eşimin imitasyon gömleği ve yüzüğünün gerçekmiş gibi açık arttırmayla satılıp bağışta bulunuluyor. Böyle şeylerden çok zedeleniyorum. Bizi çok fena parçalıyorlar. Sözleşmede böyle bir madde olmadığı halde, bana danışmadan onayımı almadan bu tür bir işe başvurmuşlar. Onları suçlu buluyorum bu nedenle. Filmden oldukça büyük bir para kazandılar. O paranın içinden bağışta bulunsalar daha çok makbule geçerdi. Kırıntı parayla 10 bin liraya 20 bin liraya yüzük, gömlek satılacak. Herkes bunu yapabilir ama milyonlar kazanan bir insan bunu yaparsa benim için çok üzücü olay. Eşimin ismini böyle paramparça ediyorlar, eşimi kullanıyorlar. Artık yeter. Yeter diyorum" ifadelerini kullandı.

"O kadar para kazansam paranın yarısını veririm"

Muhterem Nur, yapımcı Mustafa Uslu'nun bağışta bulunmak için etkinlikte yüzüğü satışa çıkardığını ancak bunun bir reklam olabileceğini ifade etti. Gömleğin Gürses'in değil, filmde giyilen gömlek olabileceğini aktaran Nur, "Yaptıklarını duyduğum gün ofislerine gittim. Bana danışabilirlerdi doğru mu değil mi diye. Ben de o zaman 'Dünyanın parasını kazandınız, bu paranın içinden veremez miydiniz?' yani. Ben bunu konuşacağım zaman şehit ailelerinin karşıma çıkar diye söylendi. Ben şehit aileleri için çok üzülüyorum. O kadar para kazansam paranın yarısını veririm" dedi.

"Bu yüzüğü 38 yıl önce aldık, dünyanın en büyük parasını verseler vermem"

Parmağındaki yüzüğü Müslüm Gürses ile 38 yıl önce aldıklarını söyleyen Akbaş, "Bu yüzüğü 250 liraya yaptırdık. Kendisini kaybedeli 6 sene oldu. Bu yüzük parmağımda. Dünyanın en büyük parasını verseler ben bu yüzüğü vermem" dedi. Akbaş, kendisinde dahi Müslüm Gürses'in gömleği olmadığını, bütün gömleklerini geçmiş yıllarda Şanlıurfa'daki Müslüm Gürses Müzesi'ne bağışladığını söyledi. Müzeden bir tane bile gömlek verilemeyeceğini anlatan Akbaş, Gürses'in balmumu heykeli yapılacağında müzeden ricayla bir gömlek istediğini ancak 'olmaz' yanıtı aldığını, bu nedenle o gömleğin de gerçek olmayacağını söyledi.

"Yüzük, Muhterem Hanım'ın parmağında, gömlek de müzede"

Avukat Bahar Can Milli ise yaptığı açıklamada, "Engelsiz Yaşam Vakfı'nın düzenlediği törende açık arttırmada da Müslüm Gürses'e ait olduğu iddia edilen yüzük ve gömlek satılmış. Bu gömlek ve yüzük tamamen sahte. Yüzük, Muhterem Hanım'ın parmağında, gömlek de müzede. Başsavcılığa suç duyurusunda bulunduk. Mustafa Uslu ve söz konusu vakıf hakkında ifade verdik" ifadelerini kullandı.