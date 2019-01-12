Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzun süredir kanser tedavisi gören 2 çocuk annesi Aylin Erçel, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İki gün önce annesinin ağırlaştığı haberini alan Hande Erçel, TRT 1'de yayınlanacak yeni dizisi Halka'nın çekimlerini yarıda kesip apar topar hastaneye gelmişti.

Birçok ünlü isim de sosyal medyadan Hande Erçel'in acısını paylaştı. Bu isimlerden birisi de Birce Akalay'ın annesi Yasemin Hanım'dı. İşte Yasemin Hanım'ın Hande Erçel'e destek mesajı:

'O HEP SENİNLE OLACAK VE SENİ KÖTÜLÜKLERDEN KORUYACAKTIR'

"İçim yandı. Bilirim bir ananın en mutlu olduğu yer yavrusunun yanıdır. Bilirim bir ananın en sevdiği koku yavrusunun kokusudur. Bilirim en mutlu ana yavrusu yanında olandır. Ama şunu da iyi bilirim ki anasını kaybeden bir evlat yanında kim ya da kimler olursa olsun hayatta yalnız başınadır. Rabbim rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Nur göllerinde uyusun inşallah. Sevgili Hande Erçel kuzum, tanımasam da siz de benim bir evladımsınız. Rabbim sabır ve metanet, dayanmak için güç versin, başınız sağ olsun. O hep seninle olacak ve seni kötülüklerden koruyacaktır."