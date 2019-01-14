Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Müge Anlı canlı yayında Palu ailesi ile ilgili yeni bir gelişmeyi aktararak, ailenin cinayeti itiraf ettiğini açıkladı.

"BEN SADECE ARACIYIM"

Beş yıl önce kapanan soruşturma dosyasının, yaptıkları yayınların ihbar kabul edilmesi üzerine yeniden açıldığını hatırlatan Anlı, Palu ailelesinin Meryem ve Melike Tahnal'ı öldürdüklerini itiraf ettiğini duyurdu. Müge Anlı, "İzleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Komşu ailenin bağlanması. Diğer izleyicilerimizin bağlanması, Kocaeli Emniyetinin büyük bir gayretle ortaya koyması sonucu bu cinayet ortaya çıktı. Ben sadece aracıyım. Adalet bir şekilde tecelli edecek. Adalet yerini buldu. Şunu belirtmek istiyorum Palu ailesinin hepsi suçlarını itiraf etti. Allah'a şükürler olsun." ifadelerini kullandı.

HARUN PALU SERBEST BIRAKILMIŞTI

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığının, Meryem Tanhal ve kızı Melike'nin kaybolmasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Havva Palu, baba Harun Palu, çocukları İsa Palu, Fatih Palu ve Ayşe Palu ile enişte Tuncer Ustael ile eşi Emine Ustael, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Baba Harun Palu serbest ise serbest bırakılmıştı.

MERYEM VE MELİKE TANAL'A NE OLMUŞTU?

Meryem Tanal, 32 yaşındayken 2008 yılında ortadan kaybolmuştu. 8-9 yaşlarında olan kızı Melike de kendisinden bir yıl sonra ortadan kayboldu. Kocası Ahmet, enişte Tuncer tarafından İsa'ya öldürtüldü. Kocası öldükten sonra, çocuklarıyla birlikte Tuncer'in kapıcı dairesinde yaşamaya başlıyorlar ancak gördükleri şiddettin ardı arkası kesilmedi.

Ablasının gözü önünde çocukları ve yeğenleri ile eniştesinin tecavüzüne uğradı. Tuncer'in Meryem'i bir ağaca bağlayarak aç susuz, işkence görerek öldürdüğü iddia edilmişti. Meryem'in kızı Melike de Tuncer'in tecavüz ve işkenceleri sonucu ölüyor. Bir tek Meryem'in oğlu Recep Tayyip bu korkunç evden kaçarak yurda yerleştiriliyor.