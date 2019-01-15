Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kamerun’un Çad sınırındaki Kousseri bölgesinde 11 adet su kuyusu açılışı gerçekleştiren Özçelik ve ekibi, ayrıca kuyuların etrafına meyve ağaçları dikti. 40 ila 50 metre derinlikte açılan her bir su kuyusundan günlük ortalama bin kişinin faydalanacağı tahmin ediliyor. Özçelik, “Bu coğrafyada bulunmaktan dolayı yaşadığımız mutluluğun tarifi yok. Bölgeye yönelik projelerimiz devam edecek” dedi.