Kamerun’un Çad sınırındaki Kousseri bölgesinde 11 adet su kuyusu açılışı gerçekleştiren Özçelik ve ekibi, ayrıca kuyuların etrafına meyve ağaçları dikti. 40 ila 50 metre derinlikte açılan her bir su kuyusundan günlük ortalama bin kişinin faydalanacağı tahmin ediliyor. Özçelik, “Bu coğrafyada bulunmaktan dolayı yaşadığımız mutluluğun tarifi yok. Bölgeye yönelik projelerimiz devam edecek” dedi.
Gamze’den Kamerun’a 11 su kuyusu
15.01.2019 - 02:31 | Son Güncelleme: 15.01.2019 - 02:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ekibiyle birlikte ‘Umut Pınarı Su Kuyuları projesi’ kapsamında hem su kuyuları açmak hem de yardım faaliyetlerinde bulunmak için Afrika ülkesi Kamerun’a gitti.
Etiketler : gamze özçelik,kamerun,su kuyusu,
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