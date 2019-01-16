Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Usta şarkıcı Müşerref Akay, Kanal D ekranlarında yayınlanan magazin programına konuk oldu. Canlı yayında Binali Yıldırım'ı desteklediğini söyleyen usta sanatçı "Ona kurban olayım" diyerek sevgisini gösterdi.Programda geçtiğimiz sene hayatını kaybeden yakın dostu Nuray Hafiftaş'ın ölüm yıl dönümü için bir etkinlik düzenlemek istediğini açıklayan Müşerref Akay, etkinliğe Binali Yıldırım'ın da gelmesini istediğini söyledi.

"BİNALİ YILDIRIM'I DESTEKLİYORUM"

Müşerref Akay "Etkinliğe inşallah Binali Yıldırım gelir. Kurban olayım inşallah. Belediye başkanımız olsun bütün kalbimizle destekliyoruz. Her şeyi yapacağına da inanıyorum." dedi.