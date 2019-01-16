Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlı, dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Tatlı'nın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip düzenlenen cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlı, bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Bahçelievler'deki özel bir hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Leyla Tatlı, dün öğle saatlerinde hayata gözlerini yumdu. İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlı bugün ikindi namazına müteakiben Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Annesinin ölüm haberiyle yıkılan İbrahim Tatlıses, cenazede ayakta durmakta güçlük çekti. Cenazeye Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız da katıldı.