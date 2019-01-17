Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rihanna, babası Ronald Fenty’yi mahkemeye verdi. Ortaklarıyla kurduğu şirketin kâr sağlaması için şöhretinden yararlandığı iddiasıyla dava açan Rihanna, babasını ‘Özel hayatının gizliliğini ihlal etmekle’ suçladı.

RİHANNA KENDİNİ KULLANDIRMADI

Babası, arkadaşlarıyla birlikte şirket kurdu. Dava dilekçesinde yer alan iddiaya göre, babası ve ortakları bu şirketin Rihanna ile bağlı olduğunu ileri sürmüş ve Rihanna’nın adını kullanarak, maddi kazanç elde etmeye çalışmışlar. Üstelik bir başka iddia da iki ortağın, Rihanna’ya sormadan konser organize etmeleri.

BABASININ BİLE GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMADI

Rihanna ise tüm bu sahtekarlıklardan dolayı, yapılanın cezasız kalmaması için babasının bile gözünün yaşına bakmadan dava açtı ve şirketle hiçbir ilgisi olmadığını belirtti.