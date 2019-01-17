Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir süredir ekrandan uzak olan ünlü oyuncu Sinem Kobal'ın, Netflix'in ilk Türk dizisi 'Hakan: Muhafız' (The Protector) ile setlere döneceği iddia edildi.

"SENİ ÇOK ÖZLEDİK"

31 yaşındaki oyuncu, Çağatay Ulusoy'la başrolü paylaşmaya hazırlanıyor. Bir süredir setlerden uzak kalan Sinem Kobal'ın sosyal medyada çıkan dedikodulara göre Çağatay Ulusoy'un başrolündeki Netflix'in ilk orijinal Türk dizisi 'Hakan: Muhafız' için kapısı çalındı. Güzel oyuncu, teklifi kabul ederse dizinin 3'üncü ve 4'üncü sezonunda kadroya katılacak. Sinem Kobal'in hayranları da bu dedikodular karşısında sessiz kalmadı. Kobal'in bir hayranı, "Seni artık dizilerde görmek istiyoruz çok özledik." ifadelerini kullandı.