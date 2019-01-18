Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Psikiyatri Uzmanı Dr. Ayhan Akcan, son günlerde artış gösteren silahlı şiddet olaylarıyla ilgili vakıf tarafından yapılan araştırmada, suç artışının en fazla Marmara Bölgesi’nde yaşandığını, bireysel silahlanmanın ise en fazla Orta Anadolu’da arttığını söyledi. 2015 yılına göre cinayetlerde silah kullanma oranının yüzde 70’ten yüzde 80’e çıktığını belirten Dr. Ayhan Akcan, silahlı şiddet olaylarının da son dört senede yüzde 69 oranında artış gösterdiğine dikkat çekti. Akcan, silahlı şiddet olaylarını azaltmak için alınması gereken tedbirleri ise şu şekilde sıraladı:

¥ Medyadaki silah görüntüleri alkol ve sigara gibi buzlanmalı.

¥ İnternetten satış yasaklanmalı.

¥ Kargo ile satış yasaklanmalı.

¥ Otomatik ruhsat iptal metotları getirilmeli.

¥ Silah bulundurmada eş rızası olmalı.

¥ Taşıma ruhsatında avukat rızası ya da referans sistemi oluşturulmalı.

¥ Evde silah kasası mecburi olmalı.

¥ Ruhsat beş yıldan iki seneye indirilmeli.