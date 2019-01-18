Elâzığlı ve bugüne kadar fazlasıyla tehlikeli görevde yer almış Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Yiğit Alkan’ı canlandıran Saygın Soysal, çekilen aksiyon sahnelerinde göz doldurdu. Çekimleri Antalya’da devam eden dizinin de ilk tanıtımı yayınlandı. Yönetmen koltuğuna Gökhan Erkut’un oturduğu Nöbet’in başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık gibi önemli isimler paylaşıyor. Yapımını Pana Film, yapımcılığını ise Necati Şaşmaz’ın üstlendiği ‘Nöbet’ yakında ekrana gelecek.
Kıdemli Yüzbaşı!
18.01.2019 - 02:34 | Son Güncelleme: 18.01.2019 - 02:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son olarak Çukur dizisinde ‘Elvis’ karakteriyle gördüğümüz başarılı oyuncu Saygın Soysal, şimdi de yeni dizisi ‘Nöbet’te Kıdemli Yüzbaşı rolüyle seyredenlerin karşısına çıkacak.
Etiketler : saygın soysal,
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