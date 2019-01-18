Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elâzığlı ve bugüne kadar fazlasıyla tehlikeli görevde yer almış Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Yiğit Alkan’ı canlandıran Saygın Soysal, çekilen aksiyon sahnelerinde göz doldurdu. Çekimleri Antalya’da devam eden dizinin de ilk tanıtımı yayınlandı. Yönetmen koltuğuna Gökhan Erkut’un oturduğu Nöbet’in başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık gibi önemli isimler paylaşıyor. Yapımını Pana Film, yapımcılığını ise Necati Şaşmaz’ın üstlendiği ‘Nöbet’ yakında ekrana gelecek.