Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Seda Ocak kimdir? Survivor Seda Ocak kimdir, kaç yaşında?" gibi konular sıkça araştırılıyor. Survivor 2019'un yarışmacılarını Acun Ilıcalı açıklamaya devam ediyor. Ilıcalı, 30 yarışmacı adayını daha önce açıklamış ve yapılacak oylama ile Survivor 2019 yarışmacılarının belirleneceğini ifade etmişti. İkinci yarışmacı belli oldu. Eski Survivor yarışmacısı Sema Aydemir'in ikizi Seda Ocak'ın Survivor'a katılacağını ifade etti.

SEDA OCAK KİMDİR?

Seda Ocak 1985 senesinde Bursa‘da dünyaya geldi. Ocak, eski Survivor yarışmacısı Sema Aydemir'in aynı zamanda ikiz kardeşi. Seda Ocak da Sema Aydemir gibi atletizme gönül vermiş bir eski atlet. Atletizm sonrasında atletizm antrenörü olarak sporun içinde kalmaya devam ediyor.

SURVİVOR 2019 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2019'un yapımcı ve sunucusu Ilıcalı Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'ın yayın tarihini açıkladı.

Ilıcalı, Survivor 2019'un 2 Şubat'ta başlayacağını duyurdu. Ilıcalı, Survivor 2019 yarışmacı adaylarının belli olduğunu ve seyirci oylamasıyla hangi yarışmacıların Survivor 2019'a katılacağının belli olacağını açıkladı.

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