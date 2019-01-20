Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Mesut Akusta'nın annesi hayatını kaybetti.

Akusta, acı haberi sosyal medya hesabından böyle duyurdu:

"Canım annemiz Sare Akusta hakkın rahmetine kavuşmuştur. Yarın Kavacık Çavuşbaşı Yavuz Sultan Selim Camii'nden öğle namazından sonra son yolculuğuna uğurlayacağız. Arayan soran tüm dostlardan Allah razı olsun!"

MESUT AKUSTA KİMDİR?

Mesut Akusta, 22 Şubat 1964 tarihinde Konya'da dünyaya geldi.

Babasının ölümü üzerine Ankara'ya taşındılar. İlk, orta ve lise öğretimini Ankara'da yaptı. Edebiyat ve sanat fakültesini kazandı. Ankara'da çocuk oyunu ile tiyatroya başladı.1992 yılında Hadi Çaman Yedi Tepeoyuncularına katıldı. 1997 yılında Nezihe Araz'ın yazdığı Cahide oyununda rol aldı. Fehim Paşa Konağı, Atları da Vurdular ve Şerefe Yirminci Yüzyıl adlı müzakerelerde yer aldı.

Sinemaya Yanlış Saksının Çiçeği ile başladı. Her Şey Çok Güzel Olacak, Eylül Fırtınası, Filler ve Çimen adlı filmlerde rol aldı.

YER ALDIĞI PROJELER

2018: Börü- İrfan Aladağ

2017: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz- Natocu Ekrem

2017: Ölene kadar- Tekin Zerdan

2017: Yıldızlar Şahidim- Fikret

2016: Köroğlu- Bolu Beyi

2013: Karagül- Kendal Şamverdi