Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her yeni yılda reklam anlaşmaları için bir hafta ara veren diziler, bu yıl arayı fazla uzatmış ve üç hafta ekranlarda olmamıştı. Vatandaşlar, takip ettikleri dizilere bugünden itibaren kavuşuyor. TRT1 dışında bütün kanalların yayınlara ara vermesi izleyiciyi araştırmalara sürüklemişti. Dizilerin yayından kalktığı, hatta dizileri izlemek isteyenlerin bundan sonra para ödemesi gerektiği gibi birtakım iddialar ortaya atılmıştı. Ancak bu iddiaların gerçekleri yansıtmadığı kısa süre içinde açıklığa kavuşmuştu. Yayınlarına ara veren ATV, Show TV, Kanal D, Fox TV ve TV 8’de yer alan diziler, geçen haftadan itibaren fragmanlarında bir bir bu haftadan itibaren yayına gireceklerini açıkladı. Show TV’de Çukur, Star TV’de ekrana gelen Söz ve Fox TV’de Yasak Elma bugün izleyiciyle buluşarak hasrete son verecek ilk diziler olacak. Yapımcı Birol Güven, “Diziler yoktu. Devre arasıydı maçlar yoktu, filmler vizyona girmedi. 2019’a neşemizi kaybetmiş bir şekilde başlamıştık. Bu hafta hepsi yeniden başlıyor. 2019’da tek derdimiz bu olmuş olsun” diyerek duygularını dile getirdi.