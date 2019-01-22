Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Elif Ceren Balıkçı'nın annesi Gülay Balıkçı hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Balıkçı, paylaşımına "Benim canım, ciğerim, bir tanem, meleğim... Sen nasıl bırakıp gittin bizi, nasıl beni bıraktın? Ben sensiz yapamam ki... Benim kanadım kırıldı, benim nefesim kesildi, hayallerim seninle uçup gitti. Annem seni çok seviyorum" notu düştü.

Elif Ceren Balıkçı, Bez Bebek dizisindeki rolüyla hafızalara kazınmıştı...

ELİF CEREN BALIKÇI KİMDİR?

Elif Ceren Balıkçı, 1999 yılında Avusturya'da doğdu. 9 yaşındayken Kayıp Prenses dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Daha sonra Göç Zamanı, Bana Artık Hicran De, Merhamet, Bez Bebek, Madalyon gibi dizilerde rol aldı. Elif Ceren Balıkçı, en son Kırgın Çiçekler dizisinde karşımıza çıkmıştı.