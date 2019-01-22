Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müzisyen Deha Bilimlier'e, 3 yıl önce karıştığı trafik kazasında 3 aylık bir bebeğin ölümünde, anne ve babasının da yaralanmasında yüzde 50 kusuru olduğu iddiasıyla dava açıldı.

Ankara Batı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 yıldır devam eden hukuk süreci şöyle gelişti: 37 yaşındaki müzisyen Deha Bilimlier, 1 Eylül 2016'da TEM otoyolunda Ankara'dan İstanbul'a doğru seyir halindeydi. Bilimlier, önünde giden Ali Aynıkoğlu'nun (52) kullandığı otomobili sollamak istedi. Bu sırada direksiyon hâkimiyetini kaybeden Aynıkoğlu'nun aracı kaza yaptı. Kazada, 3 yaşındaki kızı ölen Ali Aynıkoğlu ve eşi yaralandı. Kaza tutanağında Aynıkoğlu'nun kusurlu olduğu, Bilimlier'in ise kurallara uygun seyrettiği yazıldı. Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aldırdığı bilirkişi raporunda da aynı doğrultuda görüş belirtildi ve Bilimlier için takipsizlik kararı verildi.

İKİ KEZ TAKİPSİZLİK

Ali Aynıkoğlu'nun avukatı Hasan Aydın'ın itirazı üzerine takipsizlik kararı kaldırıldı. Tarafların kusur oranının belirlenmesi için dosya Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığı'na gönderildi. İlk raporda da Bilimlier için takipsizlik kararı verildi. Ancak bu kez Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hâkimliği, ailenin öne sürdüğü gerekçeler nedeniyle ikinci kez takipsizlik kararını kaldırdı. Savcı olay yerinde keşif istedi. Keşif sonrası geçen yıl 9 Temmuz'da hazırlanan raporda Ali Aynıkoğlu bu defa "tali kusurlu", Deha Bilimlier ise "asli kusurlu" not edildi. Raporlar arasındaki çelişki nedeniyle dosya tekrar Adli Tıp'a gönderildi. 31 Mayıs 2017'deki raporda Aynıkoğlu'nu "asli kusurlu" bulan kurum, 13 Kasım 2018'de ise Aynıkoğlu ile Bilimlier'in yüzde 50 oranında "eşit kusurlu" oldukları görüşünü bildirdi.

KUSURLU SOLLAMA

Son raporu dikkate alan savcı, Bilimlier'e 15 yıl istemiyle dava açtı. Bilimlier'in önündeki Aynıkoğlu'na tehlikeli şekilde yaklaştıktan sonra sol şeridin tamamen boşalmasını beklemeden kusurlu şekilde solladığı belirtildi. Aynıkoğlu'nun da dikkatini yola vermediği, şerit izleme-değiştirme kuralına uymadığı ve akabinde direksiyon hâkimiyetini kaybederek kaza yaptığı anlatıldı.

Günaydın