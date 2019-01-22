Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ses sanatçısı Onur Akay, daha önce hastaneye kaldırıldığını duyurduğu 64 yaşındaki oyuncu Recep Aktuğ hakkında üzücü bir haber daha verdi.

OMURU ÇİMENTO İLE TUTTURULDU



Onur Akay, “Omurunda kırık tespit edilen ve omuru çimentoyla tutturulan değerli sanatçımız Recep Aktuğ, şu anda evden çıkamaz durumda ve yer alacağı projelere maalesef katılamıyor. Selçuk Ural ve Faruk Tınaz başta olmak üzere, sanatçı dostları Recep Aktuğ’a saygı gecesi düzenledi. Çok sayıda sanatçının katılacağı gece, 22 Ocak 2019 Salı bugün yapılacak. Aktuğ, doktorları izin vermediğinden geceye katılamayacak ama canlı olarak internet üzerinden bağlanacak" ifadelerini kullandı.