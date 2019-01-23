Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konser öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Cengiz Kurtoğlu, Hakan Altun’la geçen yıl çıkardıkları “Usta Çırak” adlı albümün ciddi bir proje olduğunu ve çok keyif aldıklarını anlatarak, yakın zamanda bir klip çekeceklerini söyledi. Altun da “Cengiz Ağabey zaten hepimizin hayatında önemli yeri olan bir insan. Her zaman söylüyorum konservatuvar dönemimde de Cengiz Ağabey’i dinlerdim. Onunla aynı projede olmak çok güzel” diye konuştu. Kapalı gişe olarak gerçekleştirilen konser, yaklaşık 2 saat sürdü.