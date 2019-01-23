Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nişantaşı’nda bir mekânda yapılan etkinlikte 20 yıl hatırasına pasta kesen Lodi, ‘’1999’daki küçük kız, çaylak heyecanını yaşıyorum. Sanki ilk albümümü yapıyorum. Yirmi yıla, altı albüm, altı single, sayısız konser, hepsi birbirinden değerli dostlar ve yüz binlerce güzel insan sığdırdık. Hep söylerim. Ben bu işi gecenin üçünde sesimle hiç tanımadığım birine ulaşma ihtimali yüzünden yapıyorum. İyi ki de yapıyorum’’ dedi. ‘Sahneye ilk çıktığı anlarını anlatan Lodi “16 Nisan’ı 17 Nisan’a bağlayan gece... 1993... İlk sahneye çıktığım günden hesap edersek yirmi beş yıl yapıyor ancak ben ilk albümünden yola çıkarak yirmi yılı doldurdum diyorum’’ şeklinde konuştu. Yirmi yıla sayısız hatıralar sığdırdığını ve çaylaklık dönemini dolu dolu yaşadığını dile getiren sanatçı ‘’Sahneden bile düştüm ama hiçbir hatıramı kötü bir hatıra olarak nitelendirmiyorum. Ben bu mesleğe hiç ihanet etmedim, bu meslek de bana hiç ihanet etmedi’’ diyerek duygularını dile getirdi.

SEZEN AKSU ÇOCUKLUK KAHRAMANIM

Albümünde beş şarkısı bulunan Sezen Aksu’nun kendisine ömürlük hediye verdiğini dile getiren Yonca Lodi ‘’Sezen benim çocukluk kahramanım. Bana verdiği destekle beni çok mutlu etti. Zeki Güner, Sibel Algan, Murat Güneş ve Alper Atakan’a çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı başaramazdım. Belki yine bir albüm yapardım fakat bu kadar lezzetli olmayabilirdi’’ dedi.