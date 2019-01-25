Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanal D'nin, Med Yapım-MF Yapım imzalı, Bir Litre Gözyaşı dizisinin kadrosuna Türkü Turan ve Ogeday Girişken, dahil oldu. Bir Litre Gözyaşı, pazar akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek.

SURVİVOR ŞAMPİYONU DİZİYE DAHİL OLDU

Başrollerini Miray Daner, Tolga Tekin ve Mert Yazıcıoğlu'nun paylaştığı Bir Litre Gözyaşı'nda hikâye, beş yıl sonrası ile başlıyor. Okulu bitirip yeni bir yolculuğa çıkan Cihan'ın, neler yaşadığı ve nasıl bir maceraya başlayacağı büyük bir merak konusu. Yeni bölümlerinde Bir Litre Gözyaşı'nın kadrosuna Türkü Turan ve Ogeday Girişken, dahil oldu. Türkü Turan, zengin bir ailenin şımarık kızı olan Kıvılcım karakterine hayat erecek. Büyük bir moda ve tasarım şirketinin sahibi olan Kıvılcım, genç yaşına rağmen hırsıyla mesleğinde başarıya ulaşmıştır.