Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor 2019 Yarışmacılar Belli Oldu! Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan Yarışmacıları Kim? Survivor'a kim gidiyor, Survivor 2019 Türk yarışmacıları kimler?... Merak edilen sorular cevap buldu. Medya patonu Acun Ilıcalı Survivor 2019 hakkında merak edileni açıkladı. Bu yıl bir değişiklik yaparak Survivor'da Türk ve Yunan yarışmacıları yarıştıracak olan Ilıcalı sosya medya hesabından Survivor tanıtımını yayınladı. TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor Türkiye Yunanistan yarışması için herkes nefesini tuttu. Yarışmanın bu sene büyük ilgi görmesi bekleniyor. Peki Survivor yarışmacıları kimler, Survivor'a kim gidiyor? 2019 Survivor Türkiye Yunan yarışmacıları...

Survivor 2019 yarışmacıları belli oldu

Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan konsepti ile bu yıla damga vurmaya hazırlanan Survivor yarışmasının detayları belli oldu. Şubat ayında ekranlara hızlı bir giriş yapacak olan yarışma baya çekişmeli geçecek gibi.Survivor yarışmacıları merak edilirken Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile herkesin yüzünü güldürdü. Survivor 2019 yarışmacıları belli oldu

Survivor 2019 Türkiye kadrosu

Acun Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile Türk yarışmacıları duyurdu.

Survivor Türkiye - Yunanistan'nın Türkiye kadrosunda yer alacak isimler şunlar;

Hakan Kanık, Sude Burcu, Yusuf Karakaya, Seda Ocak, Bora Edin, Ecem Onaran, Hikmet Tuğsuz, Kader Karakaya, Atakan Işıktutan, Melisa Emirbayer, Büşra Yalçın ve Okay Köksal.

Survivor 2019 Yunanistan yarışmacıları

Öte yandan Yunan yarışmacılar da kanalın internet sitesinden yayınlandı.