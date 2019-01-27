Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

O Ses Türkiye'de geçtiğimiz akşam yarı final heyecanı ile nefesler tutuldu. Hadise, Beyaz, Murat Boz ve Seda Sayan'ın takımındaki yarışmacılar kıran kırana mücadele etti. Halk oylaması ile yarışmacılar finale adını yazdırdı. Finale kalan yarışmacılar Beyaz; Gülce Kahtalı, Barış ve Baran Solar, Umut Kaç,Murat Boz; Bartu Gürhan, Ferat Üngür,Hadise; Anıl Şimşek oldu. Finale kalan yarışmacılar arasından O Ses Türkiye kim birinci oldu? O Ses Türkiye şampiyon kim oldu? diye merak içinde bekleniyor. Peki O Ses Türkiye büyük ödül ne kadar? tüm sorularınızın cevabı haberimizde.

O SES TÜRKİYE'DE HANGİ JÜRİNİN YARIŞMACILARI FİNALE KALDI?

Beyaz; Gülce Kahtalı, Barış ve Baran Solar, Umut Kaç

Murat Boz; Bartu Gürhan, Ferat Üngür

Hadise; Anıl Şimşek

Seda Sayan; Hiçbir yarışmacısı finale katılamadı

O SES TÜRKİYE'NİN İLK KADIN BİRİNCİSİ OLDU

O Ses Türkiye'de 2018 yılının birincisinin de ilan edilmesiyle birlikte, gözler geçtiğimiz yılki birincilere çevrildi. Yarışma tarihinde şu ana kadar birinciliklerini ilan eden isimlerin tamamı erkek olurken, şampiyon olan ilk kadın yarışmacı Lütfiye oldu. İşte, geçtiğimiz yılın birincileri hakkında kısa bir özet;

2017- DODAN ÖZER: Hadise'nin yarışmacısı olan Dodan, 39 yaşında ve Muş Vartoludur.

2016- EMRE SERTKAYA: Gökhan'ın yarışmacısı olarak birinciliği elde etmişti.

2015- ELNUR HÜSEYNOV: Dönemin jüri üyesi Ebru Gündeş'in yarışmacısı olan Elnur, ilk günden itibaren dikkatleri üzerine toplamıştı.

2014- HASAN DOĞRU: Yarışmada şampiyonluğu elde etmesinden iki yıl sonra programa konuk olan Hasan, verdiği kilolar ile dikkat çekmişti.

2013- MUSTAFA BOZKURT: Dönemin jüri üyesi Mustafa Sandal'ın yarışmacısıydı.

2012- OĞUZ BERKAY FİDAN: Murat Boz'a ilk ve tek şampiyonluğunu kazandıran Oğuz Berkay Fidan, aynı zamanda yarışmanın ilk birincisidir.

O SES TÜRKİYE BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?

Araba ve single albüm O Ses Türkiye'nin büyük ödülü.