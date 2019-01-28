Oyuncu Deniz Çakır hakkında başlatılan soruşturmada 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme' suçlarından takipsizlik kararı verildi. Takipsizlik gerekçesi ise kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi oldu. Takipsizlik verilen iki suçun uzlaşma kapsamında bir suç olmasından dolayı, 15 gün içerisinde taraflardan herhangi bir itiraz bulunmaması halinde, takipsizlik kararı kesinleşecek. Oyuncu hakkında 'dini, siyasi, sosyal, felsefi, inanç, düşünce ve kanaatlerinin açıklamasından, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı hakaret' suçu nedeniyle başlatılan soruşturma ise devam ediyor.
Oyuncu Deniz Çakır hakkında karar verildi
28.01.2019 - 17:02 | Son Güncelleme: 28.01.2019 - 17:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bir AVM'de tesettürlü kadınlara hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Deniz Çakır hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme' suçlarından ek takipsizlik kararı verildi. Hakaret suçundan ise soruşturması devam ediliyor.
Etiketler : Oyuncu Deniz Çakır,başörtülü kadınlara hakaret etti,
600834 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/600834.aspx
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