Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyuncu Deniz Çakır hakkında başlatılan soruşturmada 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme' suçlarından takipsizlik kararı verildi. Takipsizlik gerekçesi ise kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi oldu. Takipsizlik verilen iki suçun uzlaşma kapsamında bir suç olmasından dolayı, 15 gün içerisinde taraflardan herhangi bir itiraz bulunmaması halinde, takipsizlik kararı kesinleşecek. Oyuncu hakkında 'dini, siyasi, sosyal, felsefi, inanç, düşünce ve kanaatlerinin açıklamasından, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı hakaret' suçu nedeniyle başlatılan soruşturma ise devam ediyor.