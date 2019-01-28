Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ATV ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in ekibi geçtiğimiz yıl terör saldırısında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü unutmadı. Trabzon'da çekilen dizide yeni doğan bebeğe 'Mehmet Eren' adı verildi.

EREN BÜLBÜL'Ü UNUTMADILAR

Dizide Asiye ve Mustafa çiftinin hapishanede doğan bebeklerine geçtiğimiz yıl 15 yaşındayken teröristlerin yerini gösterirken hain terör örgütü tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün adı verildi.

"İYİ Kİ VARSIN EREN"

Dizide bebeğin adının 'Mehmet Eren' olması ve bebeğin dünyaya gelişinin 'İyi ki varsın Eren' sözleriyle kutlandı.

"NE MUAZZAM BİR DUYARLILIK"

Bazı sosyal medya kullanıcıların dizide yapılan bu büyük jest için "Bu ne muazzam bir duyarlılıktır", "Gurur! İyi ki varsın Eren" gibi yorumlar yapıldı.