Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acun Ilıcalı ile evliliğini bitirdikten sonra ilk kez sessizliğini bozarak "Aşk için ölünmez" diyen Şeyma Subaşı'nın Ilıcalı ile evlenmeden önce intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.

"AŞK İÇİN ÖLÜNMEZ"

Verdiği röportajda Acun Ilıcalı kastedilerek sorulan "Senin ona aşkın mı bitti mi?" sorusuna "Benim için aşkın ne olduğunu söyleyeyim… Kızım, Allah, pembe bulutlar…" cevabını veren Subaşı, Aşk için ölünmez demişti. Sözlerini sürdüren Şeyma Subaşı, ""Ben mesela gökyüzünden pembe bulutlar gördüğüm zaman mutluluktan kendimden geçerim. Arkadaşlarım benimle dalga geçer, Acun da geçerdi. Çığlık atarım filan. "Aşığım bu pembe bulutlara!" derim. Ben güneşe de aşığım, müziğe de aşığım… Arkadaşlarıma da aşığım! Büyük aşığım hem de… Annem, babam, sevdiğim insanlar, güzel şeyler… Benim için aşk bu… Beni heyecanlandıran, bağrıma bastığım şeyler. Acun da öyleydi. Aşk beni manevi olarak zenginleştiren şeyler. Ama uğruna ölünecek bir şey değil! Ölmek nedir ya! Neden ölelim pardon? "O olmazsa, yaşayamam, kendimi öldürürüm!" Salak mısın niye öldüreceksin…" ifadelerini kullanmıştı.

"HAP İÇİP İNTİHAR ETTİ"

Sosyal medyada Subaşı'nın bu açıklamasını paylaşan 'magagenius' isimli bir hesap ise çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Magagenius, olayı şu sözlerle anlattı: "Bir insanın bütün hayatının yalan olması zor olsa gerek. Adam evliyken evinde karısıyla kaldı diye hap içip gece yarısı intihar eden ben miydim acaba? Üstelik adamcağız gelmek istemedi diye seni Esat'la abisinin hastanesine yollamaya çalıştı. Sonra abisine sen gidip ilgilenir misin diye telefon etti. Abisi kusura bakma uğraşamam deyince de mecburen geldi."