Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

7'den 70'e herkesi sevdiği bir isim olan, filmleri, oyunları ve dizileriyle gönüllerde taht kuran Ayşen Gruda, Çukur dizisi tarafından da anıldı.

'ÇUKUR' UNUTMADI

Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören usta sanatçı 74 yaşında hayata veda etmişti. Tüm Türkiye'yi üzüntüye boğan Yeşilçam'ın Domates Güzeli'ni Show TV'nin fenomen dizisi Çukur da unutmadı.

"CENNETE GİDECEKMİŞ İKİ GÖZÜMÜN ÇİÇEĞİ"

Dizinin hemen her bölüm ince mesajlar verilen duvar yazıları arasında Gruda için de bir mesaj vardı.

Ayşen Gruda'nın duvara çizilen resminin üzerine "Cennete gidecekmiş iki gözümün çiçeği" notunun düşüldüğü duvar yazısıyla usta santaçıya ince bir mesaj gönderildi.