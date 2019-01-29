Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programında yer alan habere göre; sunucu Özlem Yıldız’ın eski eşi Sinan Serter oğlu ile birlikte Uludağ’a tatile gitti. Serter, alacaklıların şikayeti üzerine gözaltına alındı.

OĞLUNUN GÖZLERİ ÖNÜNDE GÖZALTINA ALINDI

Oğlu ile birlikte kaldığı otele gelen jandarma ekipleri, Sinan Serter’i oğlunun gözleri önünde gözaltına aldı.Haberi alan Özlem Yıldız, hemen oğlu Demir’in yanına gitti. Oğlunun psikolojisi bozulmasın diye çaba sarf eden Yıldız’ın, moralinin oldukça bozuk olduğu öğrenildi.Özlem Yıldız ve Sinan Serter, 8 yıllık birlikteliğin ardından boşanma kararı almıştı.