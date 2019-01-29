Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Derdim Olsun' adlı şarkısı ile ilk 24 saatte 11 milyon ile inanılmaz bir izlenme elde eden ve Aleyna'nın rekorunu elinden alan sosyal medya fenomeni Reynmen'in Acun Ilıcalı'nın sunuculuk teklifini reddettiği öğrenildi.

ACUN'UN SUNUCULUK TEKLİFİNİ REDDETTİ

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın reyting rekorları kıran Survivor'ın sunuculuğunu yapması için Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'a teklif götürdüğü ancak Aktaş'ın bu teklifi reddettiği öğrenildi.

ŞARKISIYLA REKORLARI ALT ÜST ETTİ

Sosyal medya fenomeni Reynmen, yeni video klibi 'Derdim Olsun' şarkısıyla iki YouTube rekorunu kırdı. YouTube Türkiye'nin en çok izlenen videosu olan 'Derdim Olsun' ile Aleyna Tilki'nin 24 saatte en çok izlenen video rekorunu kırmış oldu.