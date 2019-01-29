BKM Mutfak’ın ikinci kuşağından oluşan kadrosuyla yakında Kanal D’de ekrana gelecek. 6 bin başvuru arasından seçilen 22 gençten oluşan ekip, yaklaşık iki yıl boyunca sahne, senaryo ve oyunculuk eğitimlerinden geçti. Projenin genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan üstleniyor.
Çok Güzel Hareketler 2 geri dönüyor
29.01.2019 - 18:46 | Son Güncelleme: 29.01.2019 - 18:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
‘Çok Güzel Hareketler 2’, BKM Mutfak’ın ikinci kuşağından oluşan kadrosuyla yakında Kanal D’de ekrana gelecek.
Etiketler : Çok Güzel Hareketler 2,
601107 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/601107.aspx
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