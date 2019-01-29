Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BKM Mutfak’ın ikinci kuşağından oluşan kadrosuyla yakında Kanal D’de ekrana gelecek. 6 bin başvuru arasından seçilen 22 gençten oluşan ekip, yaklaşık iki yıl boyunca sahne, senaryo ve oyunculuk eğitimlerinden geçti. Projenin genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan üstleniyor.