Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Derdim Olsun'la YouTube'da rekor kıran Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş'ın, usta komedyen Cem Yılmaz'la akraba olduğu ortaya çıktı.

TEKRAR GÜNDEME GELDİ

Sosyal medyada oldukça tanınan Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, 'Derdim Olsun' şarkısıyla Youtube'da en kısa zamanda en çok izlenen videoalar arasında yerini aldı. Aleyna Tilki'nin rekorunu elinden alan Reynmen'ın, uzun süredir konuşulan Cem Yılmaz'la olan akrabalığı tekrar gündeme geldi.

"BU DURUMLA ANILMAKTAN RAHATSIZIM" DEMİŞTİ

Reynman, açıklama yaptıktan sonra bu durumun fazla gündeme getirilmesinden rahatsız olduğunu söyledi. Reynmen, "Ben bu durumla anılmaktan çok rahatsız oluyorum. 4 yıllık yapmış olduğum tecrübelerimi, takipçilerimi her şeyi bir anda Cem Yılmaz'ın kuzenine bağlayabilirler" diyerek bu konuyla ilgili son noktayı koydu.