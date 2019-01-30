Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hastane odasından fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Pınar Aylin yaşadıklarını anlattı:



''1 haftalık aradan sonra hastaneden ve Emine hemşiremin kanatları altından merhaba. Ayağımda titanyum bir çivim var artık çünkü sol bacak çoklu kırık. Geçen salı Maya'yla birlikte eve dönmüşken, bahçede Mira (3 köpeğimizden biri) fazla sevgiden üzerime koşarak ayaklarımı yerden kesip taşa kafa üstü uçmama sebep oldu ve acıdan düştüğüm yerde öylece kaldım. Daha sonrasını ve detayları ara ara paylaşacağım çünkü artık iyiyim. Şimdilik söyleyeceğim en önemli ve öncelikli şey ise, hep aradığımız o paha biçilemez şeyin aslında elimizde olduğu ve sağlıklı her anımız için çok ama çok şükretmemiz gerektiği...''