Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Sineması’nın unutulmaz filmleri listesinde yer edinen Organize İşler, 14 yıl sonra Organize İşler Sazan Sarmalı ile sinemaseverlerle buluşmak için gün sayıyor. Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı, başrolünün yanı sıra yönetmen koltuğunda da oturduğu “Organize İşler - Sazan Sarmalı” filminin Sarı Saruhan’ı Kıvanç Tatlıtuğ, filmi ve hayat verdiği Adanalı Saruhan Zincir’i anlattı. Unutulmaz bir serüven yaşadığını belirten Tatlıtuğ, “Organize İşler gibi köklü bir filmin ikinci versiyonunda oynuyor olmak, benin için çok büyük bir mutluluk ve gurur duydum. Saruhan derin bir adam biraz emek verilirse çok daha güzel şeyler yapabilecek potansiyeli ve kapasitesi her zaman var, aynı zamanda zorda bir karakter.

GÜLMEKTEN BAZEN OYNAYAMADIK

Saruhan ve Asım karakteri üzerinde konuşursak eğer; çok komik, çok enteresan çatışmaları var onların hikayesi ve mücadelesi çok ilginç benim çok hoşuma gitti, oynarken çok güldük bunu bütün samimiyetimle söyleyebilirim hatta gülmekten bazen oynayamadık. Bütün arkadaşlarıma buradan teşekkür ediyorum çok güzel bir serüveni yaşattıkları için ve bende bunun parçası olduğum için. İnsanların gülebileceği, eğlenebileceği, gerçekten samimi bir şekilde kahkaha atabileceği bir işi yaptığımızı düşünüyorum” diye konuştu. Film 1 Şubat’ta seyirci karşısında olacak.