Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

7 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Nagehan Şaşmaz’dan boşanmak üzere mahkemeye başvuran Necati Şaşmaz, 5 milyon lira manevi, 5 milyon lira da maddi olmak üzere toplam 10 milyon lira tazminat ile iki çocuğunun velayetinin kendisine verilmesini talep etti.

"NAGEHAN ŞAŞMAZ'IN AĞIR KUSURLU EYLEMLERİ"



Necati Şaşmaz'ın avukatı, Anadolu Aile Mahkemesi’ne sunduğu boşanma dilekçesinde; tarafların evlilik birliğinin Nagehan Şaşmaz’ın ağır kusurlu eylemleri neticesinde temelinden sarsıldığını, bu nedenle çiftin boşanmalarını, çocukların velayetinin de babaya verilmesini talep etti.

ALMAN VATANDAŞI ANNE ÇOCUKLARI YURT DIŞINA ÇIKARAMASIN TEDBİRİ

Dilekçede; Alman vatandaşı olmaları sebebiyle, annelerinin çocukları yurt dışına çıkarıp, bir daha getirmeyebileceği tehlikesi söz konusu olduğundan, çocuklar için tedbiren yurt dışına çıkış yasağı konulması istendi.