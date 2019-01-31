Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarıyer Emirgan'daki bir eğlence mekanında Futbolcu Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Şahin arasında çıkan kavgaya ilişkin açılan davanın ilk duruşması dün görüldü. Duruşmada aylık gelirinin bin lira olduğunu söyleyen Berkay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: Bizim aylık kazancımızı bilmesi gereken kurumlar biliyor. Ben sadece insanların sahip olduklarını böbürlenerek söylemelerinden dolayı orada bir rahatsızlık duydum ve kinaye yaptım. Sanık koltuğunda yargılanan birinin '300 bin Euro kazanıyorum aylık' demesine karşılık ben de bin lira kazanıyorum dedim. Bu maksatla kinaye yapılarak söylenmiş bir şeydi.

Bu açıklamaya rağmen sular durulmayınca Berkay Şahin'in avukatı bu sabah 2. Sayfa canlı yayınına bağlandı.

Ayşegül Mermer, "Berkay'ın sadece telif haklarından gelen aylık 200 bin TL'den fazla geliri var" açıklamasında bulundu.