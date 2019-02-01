Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sözü Onur Murat ve Emrah Özlen ortak imzasını taşıyan “Paşa Paşa Geleceksin” isimli eserin müziği Onur Murat’a ait olup, aranjörlüğünü usta müzik adamı Suat Sakarya yaptı. Bir dans okulunda klip çekilen “Paşa Paşa Geleceksin” isimli eserin yönetmen koltuğuna Murat Özgün tan oturdu. Uzun bir aradan sonra büyük bir tecrübeyle geri döndüğünü ifade eden Mustafa Sezgin, oyunu kuralına göre oynayacağını da sözlerine ekledi.

Başarılı sanatçı Mustafa Sezgin, 2010 yılında çıkardığı “Neden” isimli albümü ve 2011 yılında müzik piyasasına sunduğu “Giden Gider” isimli albümleriyle bir başarı grafiği ve popülarite yakalamasına rağmen müziğe küstürüldü. Beni artık kimse kullanamayacak ve haklarımı yiyemeyecek ifadesini kullanan Mustafa Sezgin “Müzik dünyasına hayli idmanlı döndüm, çok güvendiğim DMC müzikten tekli şarkımı çıkardım. Dışarıdan izledim müzik dünyasını herkes bir oyun oynuyor, ben müzik eğitimim dışında oyunculuk derslerinide aldım starlığa giden yolda bende oynamaya hazırım” dedi. Müzik çalışmalarına geri döner dönmez sahne çalışmalarınada başlayan sevilen sanatçı Mustafa Sezgin “Artık kimseye kırılmam müziğe birileri yüzündende küsmem, hedefim var yürüyeceğim” dedi.