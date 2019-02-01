Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

7 Şubat Perşembe akşamı ilk bölümüyle TRT 1’de ekrana gelecek olan dizinin yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin üstlenirken senaryosunu Meriç Demiray, Banu Tezcan ve Elif Asılkefeli kaleme alıyor. Birbirinden başarılı isimlerin kadrosunda yer aldığı Tek Yürek’te Vildan Atasever, bugüne kadar canlandırdığı karakterlerden oldukça farklı bir rolle izleyici karşısına çıkacak.

Mahallenin güzel kuaförü İlknur…

Bütün derdi; anne babasından emanet kalan kardeşi Yusuf (Anıl Tetik)’un iyi bir hayat kurmasını sağlamak ve zorluklarla açtığı kuaförü işletmek olan İlknur’a hayat verecek Vildan Atasever, performansıyla büyük beğeni toplayacak. Sade ama alımlı bir kadın olan İlknur’un hayatında aşka yer olmasa da Halit (Tayanç Ayaydın)’le karşılaşması beklenmedik durumlara sebep olacak.



Tek Yürek, ilk bölümüyle 7 Şubat Perşembe akşamı saat 20.00’de TRT 1’de!