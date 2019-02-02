Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor canlı izle, Kıran kırana geçecek olan Survivor 2019 bu akşam başlıyor. Nefesler tutuldu. Türkiye Yunanistan'a karşı yarışacak. Türk ve Yunan yarışmacılar hem milli hem de Survivor'da kalabilmek için büyük bir hırsla mücadele edecek. Son yıllarda Ünlüler- Gönüllülere konsepti ile ilerlenirken bu sene konsept değişti. Geçen yılki Survivor'da zaman zaman Türkiye- Yunanistan yarışmaları yapılmıştı. Yayınlanan o bölümler büyük bir heyecanla izlendi. Survivor tanıtımı yayınlandığı andan itibaren hem Türk hem Yunan yarışmacılar merak edilip araştırılmaya başlandı bile. Survivor Türkiye- Yunanistan 2019 izlemek için haberimizde yer alan linke tıklamanız yeterli. İşte TV8 Survivor 1.bölüm İzle, Survivor izle.

SURVİVOR 2019 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İLK BÖLÜM SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Türk ve Yunan takımında yer alan toplam 24 yarışmacının kıyasıya mücadele edeceği Survivor 2019, 2 Şubat Cumartesi akşamı TV8'de başlayacak. Sevilen yarışmanın başlama saati ise 20:00 olacak.

SURVİVOR 2019 TÜRK TAKIMI YARIŞMACILARI KİMLER?

Hakan Kanık Sude Burcu Yusuf Karakaya Seda Ocak Bora Edin Ecem Onaran Hikmet Tuğsuz Kader Karakaya Atakan Işıktutan Melisa Emirbayer Büşra Yalçın Okay Köksal

YUNAN TAKIMI YARIŞMACILARI

Survivor Türkiye-Yunanistan'da mücadele edecek Yunan yarışmacılar da en az Türk takımında yer alan isimler kadar iddialı. Survivor Türkiye - Yunanistan'ın, Yunan kadrosundaki isimler şunlar;

Afroditi Skafida Demi Tsaganou Dimitra Vamvakousi Dimitris Margaritis, İoulieta Kitrinou Kiriakos Pelekanos Nantia Mavroudea Nikos Kosmas Panagiotis Konstantinidis Ria Kolovou Spiros Gourdoupis Toni Stavratis

'Survivor 2019'dan ilk görüntü geldi



TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, yapımcısı ve sunucusu olduğu 'Survivor Türkiye-Yunanistan’ yarışmasının çekimlerinin başladığını duyurdu.

Acun Ilıcalı, yakın arkadaşı Esat Yontuç ile çekilen fotoğrafını paylaştı. Başarılı televizyoncu, instagram'da yayınladığı kareye, "Survivor Türkiye-Yunanistan'ın ilk çekiminden ilk kare, hayırlı olsun. Büyük mücadele yarın saat 20.00'de TV8'de kaçırmayın. Bu arada yok böyle deniz" notunu yazdı.

Daha önce Türkiye ve Yunanistan takımları yarışmış ve Türkiye galip gelmişti.