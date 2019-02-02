Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor 2019 için nefesler tutulmuştu. Başlaması iple çekiliyordu. Büyük özlem bugün son buldu. Survivor 2019'da Türkiye- Yunanistan'a karşı mücadele edecek. Acun Ilıcalı ilk ödül oyununu düdüğünü çaldı. Survivor'da hayatta kalabilmek için ödül oyunları büyük önem arz ediyor. Kazanan takım bir hafta boyunca rahat bir nefes alıyor. Hem psikolojik hem de bedensel olarak yeni oyunlara kendilerini hazır hissediyor. Peki Peki Survivor 2019 ödül oyununu kim kazandı? Survivor Türkiye - Yunanistan ilk ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2 şubat ödül oyununu kazanan kim? Survivor ödül oyununu Türkiye mi kazandı? Survivor ödül oyununu Yunanistan mı? kazandı. Tüm merak ettikleriniz burada.

SURVİVOR TÜRKİYE- YUNANİSTAN ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da heyecan dorukta. Survivor'da hayatta kalabilmek için ödül oyunları çok önemli. Bu sorunun cevabı belli olur olmaz haberimizde.

SURVİVOR 2019 TÜRK TAKIMI YARIŞMACILARI KİMLER?

Hakan Kanık

Sude Burcu

Yusuf Karakaya

Seda Ocak

Bora Edin

Ecem Onaran

Hikmet Tuğsuz

Kader Karakaya

Atakan Işıktutan

Melisa Emirbayer

Büşra Yalçın

Okay Köksal

SURVİVOR 2019 YUNAN TAKIMI YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor Türkiye-Yunanistan'da mücadele edecek Yunan yarışmacılar da en az Türk takımında yer alan isimler kadar iddialı. Survivor Türkiye - Yunanistan'ın, Yunan kadrosundaki isimler şunlar;

Afroditi Skafida

Demi Tsaganou

Dimitra Vamvakousi

Dimitris Margaritis,

İoulieta Kitrinou

Kiriakos Pelekanos

Nantia Mavroudea

Nikos Kosmas

Panagiotis Konstantinidis

Ria Kolovou

Spiros Gourdoupis

Toni Stavratis



'Survivor 2019'dan ilk görüntü geldi

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, yapımcısı ve sunucusu olduğu 'Survivor Türkiye-Yunanistan’ yarışmasının çekimlerinin başladığını duyurdu.

Acun Ilıcalı, yakın arkadaşı Esat Yontuç ile çekilen fotoğrafını paylaştı. Başarılı televizyoncu, instagram'da yayınladığı kareye, "Survivor Türkiye-Yunanistan'ın ilk çekiminden ilk kare, hayırlı olsun. Büyük mücadele yarın saat 20.00'de TV8'de kaçırmayın. Bu arada yok böyle deniz" notunu yazdı.

Daha önce Türkiye ve Yunanistan takımları yarışmış ve Türkiye galip gelmişti.

Alp Kırşan'ın yerine Survivor'ı Murat Ceylan sunacak



Survivor mücadelesi 2 Şubat'ta başlıyor. Ekranların en çok izlenen yarışma programı Survivor'da bir değişikliğe gidildi. Alp Kırşan artık yok.

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, yapımcısı ve sunucusu olduğu 'Survivor Türkiye-Yunanistan’ yarışması için bir değişikliğe gitti.



Alp Kırşan'ın yerine Survivor'ı Murat Ceylan sunacak Yıllardır Survivor'da sunuculuk yapan Alp Kırşan artık yok.