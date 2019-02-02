Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor yarışmasındaki başarılı performansıyla adından söz ettiren bunun yanı sıra oyuncu ve profesyonel güreşçi kimliğiyle de tanınan Hasan Yalnızoğlu'nun şimdi de bomba bir diziyle izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi.

HALKA'NIN KADROSUNA DAHİL OLDU

Yalnızoğlu'nun salı akşamları TRT 1'de ekrana gelen ve Nazan Kesal, Ahmet Mümtaz Taylan, Serkan Çayoğlu, Kaan Yıldırım, Hande Erçel, Hazal Subaşı gibi ünlü isimleri buluşturan polisiye dizisi Halka'da rol alacağı ortaya çıktı.

BİRÇOK BAŞARILI PROJEDE YER ALDI

Daha önce Karaoğlan, İncir Reçeli, Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam gibi başarılı projelerde de boy gösteren Hasan Yalnızoğlu, yeni dizisinde 'Çağatay Erkmen' karakterini canlandıracak.