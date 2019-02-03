Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyunculuğu ile milyonları kendine hayran bıraktıran Demet Evgar, son zamalarda Avlu dizisi ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor.

Oynadığı Deniz karakteri ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu, daha önce yaptığı bir açıklamasında telefon internet televizyon gibi teknolojik aletlerden uzak durduğunu söylemişti.

Daha sıradan bir hayat yaşamayı hedefleyen genç oyuncunun son olarak ise Muğla'dan eski bir köy evini 250 bin liraya alarak boş vaktinde restore işleri ile uğraştığı iddia edildi. Evgar'ıni stresini atmak için toprakla uğraşmayı ve burada yeni iş projelerini planlamayı hedeflediği söyleniyor.