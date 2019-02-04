Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Seray Kaya'nın babası Hasan Kaya'nın kalp krizinden hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hasan Kaya'nın cenazesi bugün ikindi vakti Uskumruköy Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Giresun'da defnedilecek.

SERAY KAYA KİMDİR?

Seray Kaya, 4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Lise yıllarında bir güzellik merkezinde makyöz olarak hem çalışmış hemde eğitimini sürdürmüştür. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde oyunculuk üzerine eğitim alan Seray Kaya, ilk kez 2012 yılında yayınlanan Huzur Sokağı isimli dizide canlandırdığı Rezzan karakteri ile kameraların karşısına geçti. Birçok ünlü markanın reklam yüzü de olan Seray Kaya, bugüne kadar Evli ve Öfkeli, Rengarenk, Kocamın Ailesi gibi dizilerde rol almıştır.

Şu ana kadar herhangi bir sinema filminde rol almayan oyuncu, son olarak 2016 yılında Erdal Özyağcılar, Aslı Bekiroğlu, Yılmaz Kunt, Sermet Yeşil, Erkan Sever, Evrim Doğan, Uğur Kurul, Aslı Altaylar ve Pamir Pekin‘in oynadıkları “Gülümse Yeter” dizisinde Gül karakterini canlandırdı.

Seray Kaya, şu anda Kadın dizisinde Şirin karakterini canlandırmaktadır.

Seray Kaya 1.65 metre boyunda, 53 kilo ve Kova burcudur.