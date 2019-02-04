Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özenle seçilen Elif isimli günlük dizi oyuncularından Melis Koç, dikkatleri çekmeyi başaran oyuncuların başında yer alıyor. Dizi filmde başörtülü bir karakter olan Jülide ‘ye hayat veren Melis Koç, sokakta tanındığında çok soru aldığını dile getirirken, günlük hayatımda ekranlardaki gibi yaşamıyorum ifadesinde bulundu.

Oynadığı Jülide karakterinin hayata bakışında ona değer kattığını ifade eden Melis Koç “Bazı karakterleri oluşturmak ne kadar incelik istiyorsa karakterin de anlatıcısındaki etkisi o denli yoğun oluyor. Melis olarak Jülide’yi anlatmak hem kolay hem de zordu. Kolaydı çünkü maneviyatıma ikiz bir ruh taşıyor Jülide. Zor çünkü ben bazı yönlerden onun kadar güçlü olduğumu düşünmüyorum. Bu yüzden Jülide’nin benimsediği yaşam tarzı asıl halimden ne kadar farklı olursa olsun her kadının içinde taşıdığına inandığım ortak bir kimlik var. Ben Jülideyi işlerken Jülide’de ilmek ilmek beni dokuyordu. O benim ortak dili konuştuğum farklı bir kadın. Ben iki sezondur Elif dizisindeki Jülide karakterine hayat verirken farkında olmadan Jülide benim bir yoldaşım,sırdaşım ve bazen de öğreticim oldu. Ben onu anlatırken o da beni sevgi,merhamet,sabır ve insanı insan yapan diğer tüm duygularla tamamladı. Karakterimle aramdaki bu bağ beni mutlu ediyor, bende manevi yönden eksik olduğuna inandığım bazı noktalara dokunuyor ve beni büyütüyor. Bunda senaryo ekibinin emeği çok kıymetli benim için. Karakterime ne katıyorlarsa iyi ve örnek gördüğüm yönlerini anlamaya ve almaya daha bir istekli hale geliyorum. Bundan dolayı onu oynamak bir süre sonra kendimi oynamak oldu benim için. Oyunculuk kariyerimin ilk ve en kıymetli işidir benim için Jülide olmak. Karakterime beni uygun gören yapım şirketimizin ve karakterimi anlatırken ona ayna tutan sevgili ekibimizin üstümde hakkı çoktur” dedi. Ekranlarda canlandırdığı karakterle aslında arasında bir fark olmadığını kendince ifade eden Melis Koç, oyunculukta her geçen gün hayran kitlesinide arttırıyor.