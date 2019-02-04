Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NTVSpor'dan BeIN Sports'a transfer olan maç spikeri Emre Gönlüşen sosyal medya hesabından kanser hastalığına yakalandığını açıkladı.

"KİMSEYİ ÜZMEYE, KIRMAYA DEĞMEZ"

Kötü haberi 3 ay önce aldığını belirten Emre Gönlüşen, 4 Şubat Dünya Kanser Günü hashtagini kullanarak, "Bugün #4SubatDünyaKanserGünü yaklaşık 3 ay önce hasta olduğumu öğrendim, tedavi sürecim iyi bir şekilde devam ediyor ve bir kez daha anladım ki şu dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yok. Kimseyi üzmeye, kırmaya değmez hayat esprilerle daha güzel hatta benimkilerle bile" mesajını paylaştı. Emre Gönlüşen'e sosyal medyadan çok sayıda destek mesajı geldi.