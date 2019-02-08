Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evinin banyosunda düşmesi sonucu hastaneye kaldırılan ve 16 yıldır mücadele ettiği 'Kaçış Sendromu' hastalığının nüksetmesiyle uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Ali Erbil'in bugün doğum günü. 62 yaşına giren ünlü şovmenin kızları Sezin Erbil ve Yasmin Erbil, sosyal medya hesabı üzerinden duygusal bir paylaşımlar yaptılar.

"Hep başımızda ol babam"

Babası ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Sezin Erbil, ”Sadece tek kelime. İyi ki doğdun sen gördüğüm en cesur ve en güçlü adamsın. Hep başımızda ol babam” ifadelerini kullandı.

YASMİN ERBİL'DEN PAYLAŞIM

Yasmin Erbil, birlikte yer aldıkları karenin altına "İyi ki doğdun aşk" notunu düştü.